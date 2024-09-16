Кадри роботи по ворожих цілях показала 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Цю місію українські бійці провели ще декілька місяців тому.

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Бійці розповіли, що це "вибухове шоу" для росіян влаштувала розвідка 28-ї бригади разом з авіацією Сил оборони. Сталося це, за словами воїнів, одного літнього дня.

"Місія була виконана кілька місяців тому, проте згідно з оперативною обстановкою, ми можемо оприлюднити її лише зараз", – повідомили у бригаді.

Спочатку польовий штаб росіян виявив екіпаж українських розвідників. Вони слідували за окупантами певний час, а потім – "передали координати у добрі руки". ️

Кульмінацію описувати не будемо, це треба бачити,

– зауважили українські воїни.

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