Кадри роботи по ворожих цілях показала 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Цю місію українські бійці провели ще декілька місяців тому.
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Бійці розповіли, що це "вибухове шоу" для росіян влаштувала розвідка 28-ї бригади разом з авіацією Сил оборони. Сталося це, за словами воїнів, одного літнього дня.
"Місія була виконана кілька місяців тому, проте згідно з оперативною обстановкою, ми можемо оприлюднити її лише зараз", – повідомили у бригаді.
Спочатку польовий штаб росіян виявив екіпаж українських розвідників. Вони слідували за окупантами певний час, а потім – "передали координати у добрі руки". ️
Кульмінацію описувати не будемо, це треба бачити,
– зауважили українські воїни.
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