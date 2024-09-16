Кадры работы по вражеским целям показала 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Эту миссию украинские бойцы провели еще несколько месяцев назад.

Смотрите также У Зеленского объяснили, на чем основывается план Украины по окончанию войны

Как ВСУ уничтожили российский полевой штаб

Бойцы рассказали, что это "взрывное шоу" для россиян устроила разведка 28-й бригады вместе с авиацией Сил обороны. Произошло это, по словам воинов, одного летнего дня.

"Миссия была выполнена несколько месяцев назад, однако согласно оперативной обстановке, мы можем обнародовать ее только сейчас", – сообщили в бригаде.

Сначала полевой штаб россиян обнаружил экипаж украинских разведчиков. Они следовали за оккупантами определенное время, а потом – "передали координаты в добрые руки". ️

Кульминацию описывать не будем, это надо видеть,

– отметили украинские воины.

Как россияне потеряли свой полевой штаб: смотрите видео