При этом из-за интенсивности боев вести подсчет сложно, потери российской армии могут быть и выше. Актуальные ориентировочные цифры сообщил Генштаб ВСУ по состоянию на утро 24 июня.
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С начала полномасштабной войны потери российской армии в живой силе достигли более 535 тысяч.
Потери врага 24 июня
- личного состава – около 535660 (+1300) человек,
- танков – 8031 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 15413 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 14246 (+51) ед,
- РСЗО – 1108 (+0) ед,
- средства ПВО – 863 (+0) ед,
- самолетов – 359 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11382 (+27),
- крылатые ракеты – 2323 (+2),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 19304 (+56) ед,
- специальная техника – 2397 (+20)
Потери российской армии по состоянию на 24 июня / Инфографика Генштаба