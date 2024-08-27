Потери России в агрессивной захватнической войне уже превысили 609 тысяч личного состава. Кроме того, оккупанты потеряли тысячи единиц техники, общей стоимостью сотни миллионов долларов.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

личного состава – около 610 100 (+1280) человек,

танков – 8 563 (+12),

боевых бронированных машин – 16 667 (+19),

артиллерийских систем – 17 495 (+52),

РСЗВ – 1 173 (+1),

средства ПВО – 937 (+0),

самолетов – 367 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 254 (+120),

крылатые ракеты – 2 547 (+103),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 23 613 (+58),

специальная техника – 2 944 (+3).



Потери России в войне на 27 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ