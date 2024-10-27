Общие потери врага уже достигают 689 040 личного состава. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 689 040 (+1440) человек,

танков – 9 113 (+4),

боевых бронированных машин – 18 355 (+23),

артиллерийских систем – 19821 (+39),

РСЗВ – 1240 (+0),

средства ПВО – 984 (+0),

самолетов – 369(+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 799 (+73),

крылатые ракеты – 2 625 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 27 560 (+100),

специальная техника – 3542 (+1).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, с начала операции в Курской области Россия потеряла 17 819 человек, среди которых 6 662 погибших и более 10 тысяч раненых. Кроме того, за 3 месяца Силы ВСУ уничтожили на этом участке фронта почти 1 000 единиц различной техники.