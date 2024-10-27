Загальні втрати ворога вже сягають 689 040 особового складу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 689 040 (+1440) осіб,
- танків – 9 113 (+4),
- бойових броньованих машин – 18 355 (+23),
- артилерійських систем – 19821 (+39),
- РСЗВ – 1240 (+0),
- засоби ППО – 984 (+0),
- літаків – 369(+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 799 (+73),
- крилаті ракети – 2 625 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 560 (+100),
- спеціальна техніка – 3542 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, від початку операції у Курській області Росія втратила 17 819 осіб, серед яких 6 662 загиблих і понад 10 тисяч поранених. Крім того, за 3 місяці Сили ЗСУ знищили на цій ділянці фронту майже 1 000 одиниць різної техніки.