Російський військовий аналітик Ян Матвєєв зауважив, що в сюжеті показали російську бронемашину ВДВ "Сармат-3". Аналітики Defense Express розповіли про курйоз.

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На Курщині помітили знищений "Сармат"

Ворожі пропагандистські канали опублікували фото бронеавтомобіля "Сармат-3", вперши підтвердивши його використання російськими силами. Броньовик використовують спецпідрозділи та повітряно-десантні війська, а його втрата під Глушково стала показовою подією.

Що відомо про "Сармат"

Бронеавтомобіль "Сармат-3" — це новітня версія російської лінійки військових автомобілів, розроблена дослідно-конструкторським бюро "Техника".

Роботи над проєктом розпочалися у 2010-х роках, а завершилися приблизно у 2016-2017 роках. Після доопрацювання у 2018 році була представлена модель ЛСТС-1944 "Сармат-3".

Основні характеристики включають вагу 3,5 тонни, максимальну швидкість 150 кілометрів за годину, можливість перевезення 8 осіб або 1500 кілограмів вантажу. Озброєння може складатися з кулеметів та протитанкових ракет.

Зауважте! За останні 2 тижні українські морські піхотинці та десантники створили в Курській області "дорогу смерті" для російських військ, знищивши щонайменше 17 знищених російських броньованих вантажівок, БТРів і танків, пише Forbes.