Кроме того, противник теряет не только личный состав, но и технику. Так, в ночь на 30 мая украинские защитники во время спецоперации во временно оккупированном Крыму поразили и повредили 4 катера пограничного управления ФСБ России "Тунец". К слову, 2 катера – уничтожены.

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Какие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия уже потеряла:

личного состава – около 507 650 (+1 390) человек,

танков – 7 728 (+18),

боевых бронированных машин – 14 935 (+22),

артиллерийских систем – 13 140 (+39),

РСЗВ – 1 088 (+0),

средств ПВО – 815 (+0),

самолетов – 357 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 587 (+55),

крылатых ракет – 2 229 (+7),

кораблей /катеров – 27 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 17 905 (+56),

специальной техники – 2164 (+11).



Потери России в войне на 31 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В Великобритании озвучили собственную статистику потерь России

Дипломат представительства Великобритании при ОБСЕ Анкур Нараян заявил, что Россия за 2 года полномасштабной войны потеряла около 465 тысяч личного состава. В это количество входят как убитые, так и раненые российские военные.

Кроме того, Нараян отметил, что в мае 2024 года Россия понесла наибольшие потери за время войны. Так, ежедневно украинские защитники ликвидировали более 1000 оккупантов, а это – более 30 тысяч в течение месяца. Такая статистика, по словам Нараяна, является рекордной.

С января по апрель 2024 года ежедневные потери России в Украине – количество убитых и раненых – составляли 980 человек. По майским оценкам, это число превышает 1000 в день. Это около 30 тысяч в месяц. Это самый высокий показатель с начала этой войны,

– подчеркнул Нараян.

Он также добавил, что если Россия стремится "минимизировать потери", как об этом говорил новый министр обороны Андрей Белоусов, то стоит остановить войну.