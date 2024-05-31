Окрім того, противник втрачає не лише особовий склад, а й техніку. Так, у ніч проти 30 травня українські захисники під час спецоперації в тимчасово окупованому Криму уразили й пошкодили 4 катери прикордонного управління ФСБ Росії "Тунець". До слова, 2 катери – знищено.

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Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія вже втратила:

особового складу – близько 507 650 (+1 390) осіб,

танків – 7 728 (+18),

бойових броньованих машин – 14 935 (+22),

артилерійських систем – 13 140 (+39),

РСЗВ – 1 088 (+0),

засоби ППО – 815 (+0),

літаків – 357 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 587 (+55),

крилаті ракети – 2 229 (+7),

кораблі /катери – 27 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 905 (+56),

спеціальна техніка – 2164 (+11).



Втрати Росії у війні на 31 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Великій Британії озвучили власну статистику втрат Росії

Дипломат представництва Великої Британії при ОБСЄ Анкур Нараян заявив, що Росія за 2 роки повномасштабної війни втратила близько 465 тисяч особового складу. До цієї кількості входять як вбиті, так і поранені російські військові.

Окрім того, Нараян наголосив, що у травні 2024 року Росія зазнала найбільших втрат за час війни. Так, щодня українські захисники ліквідовували понад 1000 окупантів, а це – понад 30 тисяч протягом місяця. Така статистика, за словами Нараяна, є рекордною.

Із січня по квітень 2024 року щоденні втрати Росії в Україні – кількість вбитих і поранених – становили 980 людей. За травневими оцінками, це число перевищує 1000 на день. Це близько 30 тисяч на місяць. Це найвищий показник з початку цієї війни,

– наголосив Нараян.

Він також додав, що якщо Росія прагне "мінімізувати втрати", як про це говорив новий міністр оборони Андрєй Бєлоусов, то варто зупинити війну.