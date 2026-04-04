4 апреля, 06:46
Минус 1110 оккупантов, танки и более 2 тысяч БпЛА: какие потери у россиян на 4 апреля

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • За сутки россияне потеряли 1 110 личного состава, 2 танка и 3 РСЗО.
  • Общие потери россиян с 24.02.2022 включают 11 835 танков и 217 016 БпЛА.

Украина продолжает защиту своих территорий и уничтожает захватчиков. Известно, что за сутки потери у россиян снова выросли – среди них живая сила и разнообразная техника.

За последние сутки россияне не досчитались танков, РСЗО, и немало БпЛА. Об актуальных потерях сообщили в Генштабе.

Какие потери России?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 302 370 (+1 110);
  • танков – 11 835 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 344 (+4);
  • артиллерийских систем – 39 378 (+85);
  • РСЗО – 1 716 (+3);
  • средств ПВО – 1 338 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 217 016 (+2 387);
  • крылатых ракет – 4 517 (+26);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 87 149 (+199);
  • специальной техники – 4 109 (+0).


Потери врага на 4 апреля / Инфографика Генштаба

Какие значительные потери недавно понесла Россия?

  • В ночь на 2 апреля беспилотники СБС и ГУР нанесли значительный ущерб России. Они уничтожили 4 дрона "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч" в оккупированном Крыму. Известно, что атака на объекты в Крыму была осуществлена средствами middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60 – 100 кг.

  • Владимир Зеленский сообщил о колоссальных потерях в рядах российской армии. В марте 2026 года украинские дроны ликвидировали или тяжело ранили почти 34 тысячи российских военных. Кроме того, украинская армия уничтожила 274 системы ПВО России за месяц и продолжает разрушать военную логистику противника.

  • Также известно, что Россия потеряла самолет Су-30. Российский истребитель разбился во время учебного полета без боекомплекта на борту. Экипаж катапультировался и был эвакуирован.