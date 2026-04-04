Минус 1110 оккупантов, танки и более 2 тысяч БпЛА: какие потери у россиян на 4 апреля

За последние сутки россияне не досчитались танков, РСЗО, и немало БпЛА. Об актуальных потерях сообщили в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 ориентировочно составили:



Потери врага на 4 апреля / Инфографика Генштаба

В ночь на 2 апреля беспилотники СБС и ГУР нанесли значительный ущерб России. Они уничтожили 4 дрона "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч" в оккупированном Крыму. Известно, что атака на объекты в Крыму была осуществлена средствами middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60 – 100 кг.

Владимир Зеленский сообщил о колоссальных потерях в рядах российской армии. В марте 2026 года украинские дроны ликвидировали или тяжело ранили почти 34 тысячи российских военных. Кроме того, украинская армия уничтожила 274 системы ПВО России за месяц и продолжает разрушать военную логистику противника.