Минус 1110 оккупантов, танки и более 2 тысяч БпЛА: какие потери у россиян на 4 апреля
- За сутки россияне потеряли 1 110 личного состава, 2 танка и 3 РСЗО.
- Общие потери россиян с 24.02.2022 включают 11 835 танков и 217 016 БпЛА.
Украина продолжает защиту своих территорий и уничтожает захватчиков. Известно, что за сутки потери у россиян снова выросли – среди них живая сила и разнообразная техника.
За последние сутки россияне не досчитались танков, РСЗО, и немало БпЛА. Об актуальных потерях сообщили в Генштабе.
Какие потери России?
Общие боевые потери противника с 24.02.22 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 302 370 (+1 110);
- танков – 11 835 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 344 (+4);
- артиллерийских систем – 39 378 (+85);
- РСЗО – 1 716 (+3);
- средств ПВО – 1 338 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 217 016 (+2 387);
- крылатых ракет – 4 517 (+26);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 87 149 (+199);
- специальной техники – 4 109 (+0).
Потери врага на 4 апреля / Инфографика Генштаба
Какие значительные потери недавно понесла Россия?
В ночь на 2 апреля беспилотники СБС и ГУР нанесли значительный ущерб России. Они уничтожили 4 дрона "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч" в оккупированном Крыму. Известно, что атака на объекты в Крыму была осуществлена средствами middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60 – 100 кг.
Владимир Зеленский сообщил о колоссальных потерях в рядах российской армии. В марте 2026 года украинские дроны ликвидировали или тяжело ранили почти 34 тысячи российских военных. Кроме того, украинская армия уничтожила 274 системы ПВО России за месяц и продолжает разрушать военную логистику противника.
Также известно, что Россия потеряла самолет Су-30. Российский истребитель разбился во время учебного полета без боекомплекта на борту. Экипаж катапультировался и был эвакуирован.