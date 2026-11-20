О новых суточных потерях противника сообщил Генштаб.

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Сколько уничтожено оккупантов и техники?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 ноября 2026 года Россия потеряла:

Личный состав: около 1 633 130 (+2 150) человек;

Танки: 12 485 (+1);

Боевые бронированные машины: 25 860 (+32);

Артиллерийские системы: 52 574 (+17);

РСЗО: 2 288 (+4);

Средства ПВО: 1 765 (+1);

Самолеты: 452;

Вертолеты: 356;

Наземные робототехнические комплексы: 3 196 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня: 614 346 (+738);

Крылатые ракеты: 5 196;

Корабли и катера: 35;

Подводные лодки: 2;

Автомобильная техника и автоцистерны: 177 536 (+369);

Специальная техника: 4 919 (+3)

Потери России в войне по состоянию на 20 ноября / Фото Генштаба

Военный обозреватель Василий Пехньо считает, что соотношение реальное соотношение потерь на самых горячих участках фронта составляет 1 к 8 или 1 к 9.

По словам эксперта, Россия использует численное превосходство в живой силе, чтобы непрерывно проводить атаки на украинские позиции и изматывать наших военных.