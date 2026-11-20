Потери России по состоянию на 20 ноября 2026 года / Getty Images
Армия Путина в Украине продолжает редеть. Ежедневно враг теряет более двух тысяч солдат.
О новых суточных потерях противника сообщил Генштаб.
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С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 ноября 2026 года Россия потеряла:
- Личный состав: около 1 633 130 (+2 150) человек;
- Танки: 12 485 (+1);
- Боевые бронированные машины: 25 860 (+32);
- Артиллерийские системы: 52 574 (+17);
- РСЗО: 2 288 (+4);
- Средства ПВО: 1 765 (+1);
- Самолеты: 452;
- Вертолеты: 356;
- Наземные робототехнические комплексы: 3 196 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 614 346 (+738);
- Крылатые ракеты: 5 196;
- Корабли и катера: 35;
- Подводные лодки: 2;
- Автомобильная техника и автоцистерны: 177 536 (+369);
- Специальная техника: 4 919 (+3)
Потери России в войне по состоянию на 20 ноября / Фото Генштаба
Военный обозреватель Василий Пехньо считает, что соотношение реальное соотношение потерь на самых горячих участках фронта составляет 1 к 8 или 1 к 9.
По словам эксперта, Россия использует численное превосходство в живой силе, чтобы непрерывно проводить атаки на украинские позиции и изматывать наших военных.
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