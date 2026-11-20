Втрати Росії на 20 листопада 2026 рік / Getty Images
Армія Путіна в Україні продовжує рідішати. Щодня ворог втрачає понад дві тисячі солдатів.
Про нові добові втрати ворога розповів Генштаб.
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З початку повномасшатабного вторгнення станом на 20 листопада 2026 рік Росія втратила:
- Особовий склад: близько 1 633 130 (+2 150) осіб;
- Танки: 12 485 (+1);
- Бойові броньовані машини: 25 860 (+32);
- Артилерійські системи: 52 574 (+17);
- РСЗВ: 2 288 (+4);
- Засоби ППО: 1 765 (+1);
- Літаки: 452;
- Гелікоптери: 356;
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 196 (+2);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 614 346 (+738);
- Крилаті ракети: 5 196;
- Кораблі та катери: 35;
- Підводні човни: 2;
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 536 (+369);
- Спеціальна техніка: 4 919 (+3)
Втрати Росії у війні на 20 листопада / Фото Генштаб
Військовий оглядач Василь Пехньо вважає, що реальне співвідношення втрат на найгарячіших ділянках фронту становить 1 до 8 або 1 до 9.
За словами експерта, Росія використовує чисельну перевагу в живій силі, щоб безперервно атакувати українські позиції та виснажувати наших військових.
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