Про це експерт розповів в ефірі 24 Каналу, коментуючи нещодавні оцінки народних депутатів. Він назвав твердження про перевагу 1 до 50 надто відірваним від реальності, хоча й припустив наявність ширших даних у членів оборонного комітету парламенту.

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Головний інструмент ворога – жива маса

Оглядач підкреслив, що загарбники роблять ставку на чисельність особового складу, яка дозволяє їм невпинно атакувати та тиснути на лінію оборони.

Головний інструмент росіян – це люди й їхня велика кількість. Цей інструмент у них все ще грає, дозволяючи безперервно атакувати та здійснювати тиск на наші оборонні можливості. Коли на тебе безперервно суне така маса, ти, навіть маючи безліч засобів, фізично втомлюєшся їх знищувати– наголосив Василь Пехньо.

Василь Пехньо оцінив втрати ворога та пояснив поточну ситуацію на фронті: відео

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Звуження наступу та контрудари ЗСУ

Тактика окупантів полягає у максимальному використанні кількісної переваги та нищенні прифронтових міст керованими авіабомбами. Проте така стратегія приносить дедалі менше результатів: зараз наступ противника на всій лінії фронту протяжністю 1200 кілометрів фактично звівся лише до трьох напрямків – Костянтинівка, Добропілля та Гуляйполе.

Водночас українські підрозділи не тільки стримують тиск ворога, але й проводять контратаки. Зокрема, на Олександрівському напрямку вже звільнено понад 800 квадратних кілометрів території, що поступово зводить нанівець кількісні переваги загарбників.

Раніше оглядач також звертав увагу на те, як українські сили атакували Кримський міст без Starlink, застосувавши вітчизняні інновації.