Об этом эксперт рассказал в эфире 24 Канала, комментируя недавние оценки народных депутатов. Он назвал утверждения о соотношении 1 к 50 слишком оторванными от реальности, хотя и предположил, что у членов оборонного комитета парламента есть более полные данные.

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Главный инструмент врага – живая масса

Обозреватель подчеркнул, что захватчики делают ставку на численность личного состава, которая позволяет им непрерывно проводить атаки и давить на линию обороны.

Главный инструмент россиян – это люди и их большое количество. Этот инструмент у них по-прежнему работает, позволяя непрерывно проводить атаки и оказывать давление на наши оборонительные возможности. Когда на тебя непрерывно наступает такая масса, ты, даже имея множество средств, физически устаешь их уничтожать– подчеркнул Василий Пехньо.

Василий Пехньо оценил потери врага и объяснил текущую ситуацию на фронте: видео

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Сужение наступления и контрудары ВСУ

Тактика оккупантов заключается в максимальном использовании количественного превосходства и уничтожении прифронтовых городов управляемыми авиабомбами. Однако такая стратегия приносит все меньше результатов: сейчас наступление противника на всей линии фронта протяженностью 1200 километров фактически свелось лишь к трем направлениям – Константиновка, Доброполье и Гуляйполе.

В то же время украинские подразделения не только сдерживают натиск врага, но и проводят контратаки. В частности, на Александровском направлении уже освобождено более 800 квадратных километров территории, что постепенно сводит на нет количественное превосходство захватчиков.

Ранее обозреватель также обращал внимание на то, как украинские силы атаковали Крымский мост без Starlink, применив отечественные инновации.