Потери России в войне / ГУР Минобороны (иллюстративное изображение)

Оккупанты на поле боя в Украине в среднем живут всего 20 – 30 минут. Такие данные ЦРУ, и их ежедневно подтверждают украинские защитники, которые систематически уничтожают захватчиков.

О новой партии убитых российских солдат сообщили в Генштабе. Adv популярные видео Каковы потери противника?

Потери России в войне / Генштаб Ранее мы писали о том, что 21 ноября украинский пилот истребителя Су-27 нанес удар авиабомбой GBU по зданию, в котором находились операторы российских БПЛА. В результате попадания пункт управления оккупантов был полностью уничтожен. Видео боевого вылета опубликовали в сети. Вражескую цель удалось обнаружить благодаря заранее полученным разведывательным данным.

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