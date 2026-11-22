Втрати Росії у війні / ГУР МО (ілюстративне)

Окупанти на полі бою в Україні в середньому живуть усього 20 – 30 хвилин. Такими є дані ЦРУ, і їх щоденно підтверджують українські оборонці, які системно нищать загарбників.

Про нову партію ліквідованих російських солдатів розповіли в Генштабі. Adv популярні відео Які втрати ворога? Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 листопада 2026 року становлять: Особовий склад – близько 1 637 170 (+2 310) осіб

Танки: 12 487 (+2)

Бойові броньовані машини: 25 923 (+39)

Артилерійські системи: 52 661 (+66)

РСЗВ: 2 295 (+6)

Засоби ППО: 1 767

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Наземні робототехнічні комплекси: 3 209 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 616 803 (+1 392)

Крилаті ракети: 5 278

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Автомобільна техніка та автоцистерни: 178 062 (+243)

Спецтехніка: 4 925 (+4) Прогнози Чи вдарить українська балістика FP-9 по Москві вже цієї осені? — — : HOT x2 486 990 переглядів 8 днів Більше прогнозів тут → Втрати Росії на війні / Генштаб Раніше ми писали про те, що український пілот винищувача Су-27 21 листопада завдав удару авіабомбою GBU по будівлі, де перебували оператори російських БпЛА. Унаслідок влучання пункт управління окупантів було повністю знищено. Відео бойового вильоту оприлюднили в мережі. Ворожу ціль вдалося виявити завдяки завчасно отриманим розвідувальним даним.

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