Солдаты для России – расходный материал. Так, страна-агрессор несет колоссальные потери на фронте и даже не успевает пополнять ряды своих военных.

О новой партии потерь противника сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

Личный состав – 1 639 641 (+2 471)

Танки – 12 492 (+5)

Боевые бронированные машины – 25 941 (+18)

Артиллерийские системы – 52 731 (+70)

РСЗО – 2 298 (+3)

Средства ПВО – 1 768 (+1)

Самолеты – 452

Вертолеты – 356

Наземные робототехнические комплексы – 3 213 (+4)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 262 (+1 459)

Крылатые ракеты – 5 278

Корабли и катера – 35

Подводные лодки – 2

Автомобильная техника и автоцистерны – 178 713 (+651)

Специальная техника – 4 932 (+7)

Ранее мы рассказывали о том, что операторы 5-й киевской штурмовой бригады используют технологию Middle Strike, что позволяет наносить удары на средние расстояния и поражать российские силы далеко за линией фронта.

Их целями становятся военная техника, вооружение, логистические пути и другие объекты оккупантов. Такие операции не только сдерживают противника на передовой, но и затрудняют снабжение и обеспечение его подразделений.

Кстати, военные показали кадры, на которых видно, как россияне пытаются уйти от удара БПЛА.