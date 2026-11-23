23 ноября, 06:51
И танки, и артсистемы, и более 2 тысяч оккупантов: какие потери понесла Россия по состоянию на 23 ноября
Солдаты для России – расходный материал. Так, страна-агрессор несет колоссальные потери на фронте и даже не успевает пополнять ряды своих военных.
О новой партии потерь противника сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери России?
- Личный состав – 1 639 641 (+2 471)
- Танки – 12 492 (+5)
- Боевые бронированные машины – 25 941 (+18)
- Артиллерийские системы – 52 731 (+70)
- РСЗО – 2 298 (+3)
- Средства ПВО – 1 768 (+1)
- Самолеты – 452
- Вертолеты – 356
- Наземные робототехнические комплексы – 3 213 (+4)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 262 (+1 459)
- Крылатые ракеты – 5 278
- Корабли и катера – 35
- Подводные лодки – 2
- Автомобильная техника и автоцистерны – 178 713 (+651)
- Специальная техника – 4 932 (+7)
Ранее мы рассказывали о том, что операторы 5-й киевской штурмовой бригады используют технологию Middle Strike, что позволяет наносить удары на средние расстояния и поражать российские силы далеко за линией фронта.
Их целями становятся военная техника, вооружение, логистические пути и другие объекты оккупантов. Такие операции не только сдерживают противника на передовой, но и затрудняют снабжение и обеспечение его подразделений.
Кстати, военные показали кадры, на которых видно, как россияне пытаются уйти от удара БПЛА.