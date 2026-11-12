Снова более 2 тысяч уничтоженных оккупантов и важная техника: какие потери России по состоянию на 12 ноября

Потери противника по состоянию на 12 ноября / Российские СМИ (иллюстративное изображение)
Полномасштабные боевые действия на различных участках фронта продолжаются уже 1719 дней. За это время потери противника продолжают неуклонно расти.
О новой партии ликвидированных оккупантов сообщили в Генштабе ВСУ.
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Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 ноября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 616 330 (+2 150) человек;
- танков – 12 471 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 720 (+14);
- артиллерийских систем – 52 278 (+47);
- РСЗО – 2 269 (+3);
- средств ПВО – 1 756 (+0);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 605 923 (+1013);
- наземных робототехнических комплексов – 3 130 (+8);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 173 838 (+312);
- специальной техники – 4 899 (+5);
- крылатых ракет – 5 196 (+0).
Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что в ночь на 11 ноября Силы обороны Украины серьезно повредили мост в селе Гусельщиково Новоазовского района на временно оккупированной территории Донецкой области. Эта переправа была важной частью российской логистики на участке сухопутного коридора в Крым.
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