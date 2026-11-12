Знову понад 2 тисячі ліквідованих окупантів і важлива техніка: які втрати Росії на 12 листопада

Про нову партію ліквідованих окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 12 листопада 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 616 330 (+2 150) осіб;

танків – 12 471 (+3);

бойових броньованих машин – 25 720 (+14);

артилерійських систем – 52 278 (+47);

РСЗВ – 2 269 (+3);

засобів ППО – 1 756 (+0);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 605 923 (+1013);

наземних робототехнічних комплексів – 3 130 (+8);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 173 838 (+312);

спеціальної техніки – 4 899 (+5);

крилатих ракет – 5 196 (+0).

Раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що в ніч проти 11 листопада Сили оборони України критично пошкодили міст у селі Гусельщикове Новоазовського району на тимчасово окупованій Донеччині. Ця переправа була важливою частиною російської логістики на ділянці Сухопутного коридору до Криму.