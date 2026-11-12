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Знову понад 2 тисячі ліквідованих окупантів і важлива техніка: які втрати Росії на 12 листопада

Тетяна Бабич
Втрати ворога на 12 листопада

Втрати ворога на 12 листопада / РосЗМІ (ілюстративне)

Повномасштабні бойові дії на різних ділянках фронту тривають уже 1719 днів. За цей час ворожі втрати продовжують невпинно зростати.

Про нову партію ліквідованих окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ.

 
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Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 12 листопада 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 616 330 (+2 150) осіб;
  • танків – 12 471 (+3);
  • бойових броньованих машин – 25 720 (+14);
  • артилерійських систем – 52 278 (+47);
  • РСЗВ – 2 269 (+3);
  • засобів ППО – 1 756 (+0);
  • літаків – 452 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 605 923 (+1013);
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 130 (+8);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 173 838 (+312);
  • спеціальної техніки – 4 899 (+5);
  • крилатих ракет – 5 196 (+0).

Раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що в ніч проти 11 листопада Сили оборони України критично пошкодили міст у селі Гусельщикове Новоазовського району на тимчасово окупованій Донеччині. Ця переправа була важливою частиною російської логістики на ділянці Сухопутного коридору до Криму.

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