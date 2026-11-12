Знову понад 2 тисячі ліквідованих окупантів і важлива техніка: які втрати Росії на 12 листопада

Втрати ворога на 12 листопада / РосЗМІ (ілюстративне)
Повномасштабні бойові дії на різних ділянках фронту тривають уже 1719 днів. За цей час ворожі втрати продовжують невпинно зростати.
Про нову партію ліквідованих окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ.
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Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 12 листопада 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 616 330 (+2 150) осіб;
- танків – 12 471 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 720 (+14);
- артилерійських систем – 52 278 (+47);
- РСЗВ – 2 269 (+3);
- засобів ППО – 1 756 (+0);
- літаків – 452 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 605 923 (+1013);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 130 (+8);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 173 838 (+312);
- спеціальної техніки – 4 899 (+5);
- крилатих ракет – 5 196 (+0).
Раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що в ніч проти 11 листопада Сили оборони України критично пошкодили міст у селі Гусельщикове Новоазовського району на тимчасово окупованій Донеччині. Ця переправа була важливою частиною російської логістики на ділянці Сухопутного коридору до Криму.
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