"Огненное" видео украинские защитники опубликовали в сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

Важно Украинские защитники уничтожили 4 российских вертолета Ка-52 и Ми-8 в Белгородской области

Массовое уничтожение российской техники

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Так, воины РУБпАК (роты ударных беспилотных авиационных комплексов) "Феникс" показали кадры точной работы.

Так, за прошедшие три недели украинские бойцы с помощью дронов уничтожили немало вражеской техники, среди которой:

5 танков;

РСЗО БМ-21 "Град";

2 САУ;

5 боевых бронированных машин;

ЗРК "Стрела";

пушка;

бронетранспортер.

Как украинские защитники уничтожали российскую технику: смотрите видео

Ранее украинские защитники показали, как уничтожили оккупантов в Торецке Донецкой области. Так, бойцы Воздушных сил нанесли успешный удар по месту сосредоточения российских военных в Торецке, уничтожив личный состав, включая десантно-штурмовые группы и операторов БпЛА.

Атака разрушила укрытия захватчиков 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка, значительно снижая эффективность российских сил на Торецком направлении.