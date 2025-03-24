"Вогняне" відео українські захисники опублікували у мережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

Важливо Українські захисники знищили 4 російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8 в Бєлгородській області

Масове знищення російської техніки

Українські захисники продовжують нищити окупантів та їхню техніку. Так, воїни РУБпАК (роти ударних безпілотних авіаційних комплексів) "Фенікс" показали кадри влучної роботи.

Так, за минулі три тижні українські бійці за допомогою дронів знищили чимало ворожої техніки, серед якої:

5 танків;

РСЗВ БМ-21 "Град";

2 САУ;

5 бойових броньованих машин;

ЗРК "Стріла";

гармата;

бронетранспортер.

Як українські захисники нищили російську техніку: дивіться відео

Раніше українські захисники показали, як знищили окупантів у Торецьку Донецької області. Так, бійці Повітряних сил завдали успішного удару по місцю зосередження російських військових у Торецьку, знищивши особовий склад, включаючи десантно-штурмові групи та операторів БпЛА.

Атака зруйнувала укриття загарбників 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку, значно знижуючи ефективність російських сил на Торецькому напрямку.