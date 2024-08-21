В ночь на 21 августа жители Ростовской области жаловались на атаку дронов. Власти "всё сбили", но население сообщило о крупных пожарах. Тогда местный губернатор начал удалять комментарии людей.

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Потери России в войне против Украины

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор потеряла 603010 своих военных убитыми и ранеными.

Конечно же, враг потерял и десятки тысяч единиц разнообразной боевой техники. В частности:

  • танков – 8522;
  • боевых бронированных машин – 16542;
  • артиллерийских систем – 17216;
  • РСЗО – 1166;
  • средств ПВО – 928;
  • самолетов – 367;
  • вертолетов – 328;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13902;
  • крылатых ракет – 2442;
  • кораблей и катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23221;
  • специальной техники – 2887.

Сколько вражеской техники ВСУ уничтожили за последние сутки

За минувшие сутки прибавилось 4 российских танка, 21 боевая бронированная машина, 60 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 38 БПЛА, 4 крылатые ракеты, 79 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами, 2 единицы спецтехники.

потери оккупантов на 21 августа 2024 года
Потери врага на 21 августа / Генштаб ВСУ