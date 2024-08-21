В ночь на 21 августа жители Ростовской области жаловались на атаку дронов. Власти "всё сбили", но население сообщило о крупных пожарах. Тогда местный губернатор начал удалять комментарии людей.

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Потери России в войне против Украины

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор потеряла 603010 своих военных убитыми и ранеными.

Конечно же, враг потерял и десятки тысяч единиц разнообразной боевой техники. В частности:

танков – 8522;

боевых бронированных машин – 16542;

артиллерийских систем – 17216;

РСЗО – 1166;

средств ПВО – 928;

самолетов – 367;

вертолетов – 328;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13902;

крылатых ракет – 2442;

кораблей и катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 23221;

специальной техники – 2887.

Сколько вражеской техники ВСУ уничтожили за последние сутки

За минувшие сутки прибавилось 4 российских танка, 21 боевая бронированная машина, 60 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 38 БПЛА, 4 крылатые ракеты, 79 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами, 2 единицы спецтехники.



Потери врага на 21 августа / Генштаб ВСУ