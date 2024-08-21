У ніч проти 21 серпня жителі Ростовської області скаржилися на атаку дронів. Влада "все збила", але населення повідомило про великі пожежі. Тоді тамтешній губернатор почав видаляти коментарі людей.

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Втрати Росії у війні проти України

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресорка втратила 603010 своїх військових вбитими та пораненими.

Звісно ж, ворог утратив і десятки тисяч одиниць різноманітної бойової техніки. Зокрема:

танків – 8522;

бойових броньованих машин – 16542;

артилерійських систем – 17216;

РСЗВ – 1166;

засобів ППО – 928;

літаків – 367;

гелікоптерів – 328;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13902;

крилатих ракет – 2442;

кораблів та катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 23221;

спеціальної техніки – 2887.

Скільки ворожої техніки ЗСУ знищили за останню добу

За минулу добу додалося 4 російські танки, 21 бойова броньована машина, 60 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 38 БпЛА, 4 крилаті ракети, 79 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 2 одиниці спецтехніки.



Втрати ворога на 21 серпня / Генштаб ЗСУ