"Атеш" получил данные о складах боеприпасов россиян в Донецкой области

Об этом сообщили в "Атеш".

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Ценная информация от агента

Полученная от агента информация раскрывает координаты баз хранения вооружения и логистические маршруты одного из артиллерийских подразделений группировки войск "Центр".

Слив позиций российского подразделения в Донецкой области / "Атеш"

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Отмечается, что российский военный решился на сотрудничество с партизанами после давления со стороны командования и принуждения к участию в боевых действиях. Не желая поддерживать действия оккупационного руководства, новобранец передал партизанам данные о системе снабжения подразделения.

Это не единичный случай – мы все чаще фиксируем такие обращения– рассказали в движении.

К слову, недавно украинские защитники провели ряд результативных атак по важным вражеским объектам. Так, бойцы 412-й бригады Nemesis с помощью дальнобойных средств middle strike нанесли удар по дронопорту оккупантов в Донецком аэропорту.

До этого Силы обороны нанесли комплексный удар по базе российского " подразделение беспилотников "Рубикон" " во временно оккупированном Бердянске.