Про це повідомили в "Атеш".

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Цінна інформація від агента

Отримана від агента інформація розкриває координати баз зберігання озброєння та логістичні маршрути одного з артилерійських підрозділів угруповання військ "Центр".

Злиті позиції російського підрозділу на Донеччині / "Атеш"

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Зазначається, що російський військовий наважився на співпрацю з партизанами після тиску з боку командування та примусу до участі у бойових діях. Не бажаючи підтримувати дії окупаційного керівництва, новобранець передав партизанам дані про систему постачання підрозділу.

Це не поодинокий випадок – ми все частіше фіксуємо такі звернення– розповіли в русі.

До слова, нещодавно українські захисники здійснили низку результативних атак по важливих ворожих локаціях. Так бійці 412-ї бригади Nemesis далекобійними засобами middle strike уразили дронопорт окупантів у Донецькому аеропорту.

До цього Сили оборони завдали комплексного удару по базі російського підрозділу безпілотників "Рубікон" у тимчасово окупованому Бердянську.