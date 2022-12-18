Статистика потерь врага ежедневно пополняется. И среди "двухсотых" есть не только никудышные солдаты, но и настоящие головорезы и профессиональные военные.

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Почему гибнут элитные бойцы

В Институте по изучению войны ссылаются на статью в The Washington Post от 16 декабря. В ней говорится о немалых потерях 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Объединенного стратегического командования Северного флота. Это была одна из первых частей, пытавшихся атаковать Харьков. И ее бойцов мужественные украинские военные уничтожили.

В издании подчеркивают, что причиной этого стали "эндемическая (постоянная – 24 канал) коррупция, стратегические просчеты". Кроме того, в Кремле не смогли оценить возможности как собственной армии, так и противника.

Все это превратило мощную 200-ю мотострелковую бригаду на слабое, деморализованное подразделение. Его к тому же искусственно наполняли неопытными призывниками. Все это – очередная демонстрация того, что более широкие российские силы истощены. А еще это серьезно ущемляет боевые возможности врага.

К каким потерям готов Путин

А вот на этот вопрос нашли ответ обозреватели из NYT. Они убеждены, что в войне против Украины Владимир Путин не будет жалеть собственное население. Он готов к тому, что погибнет до 300 тысяч солдат. Это ведь лишь цифры в 140-миллионной стране. И они для диктатора ничего не значат.

Журналисты также отметили, что перед началом полномасштабным вторжением Россию предупреждали. Высокопоставленные чиновники заявляли, что не стоит развязывать войну против Украины. В то же время, были и те, кто только усиливал намерения Кремля. Более того, убеждал, что страна-агрессорка может противостоять даже против США.

Напомним, что с утра 17 декабря Генштаб поделился очередной статистикой потерь врага. Согласно ей, нашим военным удалось уничтожить 97 690 оккупантов. То есть треть от той цифры, которую мы озвучивали выше.