Немецкие власти также отметили, что ежедневно потери российских войск увеличиваются на тысячу. Напомним, что вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что потери России в войне втрое превышают украинские.

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Сколько бойцов потеряла Россия по данным Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду, 24 июля, заявил, что в войне против Украины погибли или ранены 350 тысяч российских оккупантов.

По нашим данным – хотя точные цифры неизвестны – 350 000 российских солдат или погибли, или получили тяжелые ранения. И каждый день это число растет на тысячу и более,

– сказал он.

Об этом Шольц заявил во время гражданского диалога в немецком Саарбрюкене. Канцлер также отметил,, что российский диктатор для захвата новых территорий убивает не только мирное население Украины, но и отправляет на верную смерть сотни тысяч российских военных.

К слову, только за минувшие сутки, 24 июля, российские войска потеряли 1230 бойцов личного состава. По информации Генштаба ВСУ, общие потери России составляют более 571 тысячи военных.