Согласно данным Генштаба, за минувшие сутки на войне против Украины погибли по меньшей мере 410 российских военных. Заметим, что это ориентировочные данные, поскольку тяжело вести чёткий подсчет во время активных боевых действий. Так что фактические потери врага могут быть еще выше.

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Потери оккупантов по состоянию на 30 мая

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 207 440 российских военных, 410 из которых за минувшие сутки.

Также были уничтожены десятки тысяч единиц вражеской техники:

танков – 3 802,

боевых бронированных машин – 7 469,

артиллерийских систем – 3 445,

РСЗВ – 575,

средства ПВО – 332,

самолетов – 313,

вертолетов – 298,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 092,

крылатые ракеты – 1 107,

корабли и катера – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 219,

специальная техника – 454.

За сутки россияне потеряли еще несколько десятков разной техники

За минувшие сутки, 29 мая, украинские воины превратили в металлолом 1 вражеский танк, 2 боевых бронированных машины, 10 артиллерийских систем и 1 средство ПВО. Также были сбиты 38 БПЛА оперативно-тактического уровня и 51 крылатая ракета.

Кроме того, ВСУ уничтожили 12 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн и 1 специальную технику.