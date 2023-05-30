Згідно з даними Генштабу, за минулу добу на війні проти України загинуло щонайменше 410 російських військових. Зауважимо, що це орієнтовні дані, оскільки важко вести точний підрахунок під час активних бойових дій. Тож фактичні втрати ворога можуть бути ще вищими.

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Втрати окупантів станом на 30 травня

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 207 440 російських військових, 410 з яких за минулу добу.

Також було знищено десятки тисяч одиниць ворожої техніки: