Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC и российское оппозиционное издание "Медиазона". Отмечается, что средний возраст погибших в 2024 году, по уточненным данным, составлял 36 лет.

Читайте также Минус 1500 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 24 января

Сколько россиян погибло на войне против Украины

По данным журналистов, 23% всех погибших россиян – то есть почти каждый четвертый – подписали контракт с минобороны после начала войны. Для сравнения, в ноябре 2023 года добровольцы составляли лишь 14% от общего количества потерь.

17% всех установленных погибших – это заключенные, которые поехали на фронт из исправительных колоний. Еще 12% погибших россиян были мобилизованы.

Журналисты отметили, что с октября 2023 года фиксируется резкий и стабильный рост потерь среди добровольцев. В то же время доля заключенных постепенно снижается. Прежде всего это связано с тем, что сейчас на фронт человека пытаются отправить еще до суда.

Еще 17% погибших составляют кадровые военные. Речь идет о тех, кто уже служил в армии на момент начала вторжения. Все они сначала выбрали себе карьеру именно в армии.

По данным авторов исследования, больше всего погибших удалось установить в Башкортостане. Власти и СМИ этого региона сообщили о гибели 3932 человек.

Реальные потери, очевидно, гораздо выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что анализ российских кладбищ, военных мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального количества погибших,

– говорится в материале.

Журналисты отметили, что реальное количество погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 138 500 до 200 000 человек.