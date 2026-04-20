Сорвали планы оккупантов: бойцы уничтожили 5 вражеских лодок на Харьковщине
- Удар нанес батальон беспилотных систем "Мурчики" 57-й ОМПБр, срывая попытку переправы российской армии.
Очередная попытка российской армии переправиться через реки на Волчанском направлении завершилась для них неудачей. Украинские военные уничтожили сразу пять вражеских лодок.
Об этом сообщила 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
Смотрите также Бой за Часов Яр продолжается: Силы обороны показали, как сорвали попытку прорыва россиян
Как ВСУ срывали планы врага?
Военные рассказали, что продолжают срывать попытки россиян по форсированию водных рубежей на Волчанском направлении. На этот раз удары по врагу наносил батальон беспилотных систем "Мурчики" 57-й ОМПБр.
Ни одна попытка переправы не проходит для врага без потерь,
– отметили в бригаде.
Под прицелом украинских военных были пять российских лодок. В результате успешных ударов FPV-дронов они были уничтожены.
Меткие удары дронов по российским лодкам: смотрите видео
Что еще потеряла российская армия на фронте?
Силам обороны удалось сорвать планы врага, который хотел прорвать оборону в Часовом Яру. Оккупанты потеряли более 10 единиц техники и шестерых военных.
Украинские военные с помощью дронов контролируют всю вражескую логистику вокруг оккупированного Донецка. В "Азове" отмечают, что российская система контроля воздуха неэффективна, поэтому у оккупантов нет безопасного тыла.