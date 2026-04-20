Сорвали планы оккупантов: бойцы уничтожили 5 вражеских лодок на Харьковщине

Очередная попытка российской армии переправиться через реки на Волчанском направлении завершилась для них неудачей. Украинские военные уничтожили сразу пять вражеских лодок.

Об этом сообщила 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Как ВСУ срывали планы врага?

Военные рассказали, что продолжают срывать попытки россиян по форсированию водных рубежей на Волчанском направлении. На этот раз удары по врагу наносил батальон беспилотных систем "Мурчики" 57-й ОМПБр.

Ни одна попытка переправы не проходит для врага без потерь,

– отметили в бригаде.

Под прицелом украинских военных были пять российских лодок. В результате успешных ударов FPV-дронов они были уничтожены.

Меткие удары дронов по российским лодкам

