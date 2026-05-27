Минус тысяча оккупантов, РСЗО и танк: какие потери врага на 27 мая

В России ежедневно продолжают расти потери. Оккупанты все больше теряют личный состав и разнообразную технику, которая в частности находится в дефиците.

Об актуальных потерях России в войне с Украиной рассказали в Генштабе ВСУ.

Какие потери в России по состоянию на 27 мая 2026 года?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:

личного состава – около 1 358 950 (+1 000) человек;

танков – 11 955 (+1);

боевых бронированных машин – 24 618 (+3);

артиллерийских систем – 42 790 (+39);

РСЗО – 1 805 (+1);

средств ПВО – 1 397 (+0);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 313 342 (+1 307);

наземных робототехнических комплексов – 1 485 (+10);

крылатых ракет – 4 687 (+0);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 99 645 (+271);

специальной техники – 4 224 (+3).



Потери ворона по состоянию на 27 мая 2026 года / Инфографика Генштаба

Украинские военные продолжают наносить потери России

25 мая Воздушные силы ВСУ нанесли удар по важному пункту управления и связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области. Для атаки украинские военные использовали крылатые ракеты Storm Shadow. В результате удара был уничтожен ключевой объект вражеской инфраструктуры, который использовался для управления и координации действий оккупационных сил.

Известно, что 23 мая украинские военные атаковали нефтяной терминал "Шесхарис", нефтебазу "Грушевая" и танкер российского теневого флота. Кроме вышеупомянутого, под ударом украинских военных также оказались склад материально-технических средств во Фроловском Запорожской области, а также склад боеприпасов, расположенный в Пречистовке Донецкой области.

В ночь на 22 мая ВСУ провели успешную операции на Луганщине, где уничтожили важную для оккупантов инфраструктуру. Украинские военные поразили нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живую силу противника. Кроме того, был атакован штаб подразделения "Рубикон" расположенный в районе города Старобельск на оккупированной Луганщине.