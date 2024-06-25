За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1180 оккупантов. Всего за два с половиной года полномасштабной войны Россия потеряла более 536 тысяч солдат и десятки тысяч разнообразной техники.

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Сколько ликвидировано оккупантов

  • личного состава – около 536 840 (+1180) человек,
  • танков – 8 035 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 431 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 14 281 (+35) ед,
  • РСЗО – 1 108 (+0) ед,
  • средств ПВО – 863 (+0) ед,
  • самолетов – 359 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 413 (+31) ед,
  • крылатых ракет – 2 324 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19 362 (+58) ед,
  • специальной техники – 2 403 (+6) ед.

Потери России в войне против Украины / Инфографика Генштаба ВСУ