За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1180 оккупантов. Всего за два с половиной года полномасштабной войны Россия потеряла более 536 тысяч солдат и десятки тысяч разнообразной техники.
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Сколько ликвидировано оккупантов
- личного состава – около 536 840 (+1180) человек,
- танков – 8 035 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 15 431 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 14 281 (+35) ед,
- РСЗО – 1 108 (+0) ед,
- средств ПВО – 863 (+0) ед,
- самолетов – 359 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 413 (+31) ед,
- крылатых ракет – 2 324 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 19 362 (+58) ед,
- специальной техники – 2 403 (+6) ед.
Потери России в войне против Украины / Инфографика Генштаба ВСУ