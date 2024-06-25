Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1180 окупантів. Загалом за два з половиною роки повномасштабної війни Росія втратила понад 536 тисяч солдатів та десятки тисяч різноманітної техніки.

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Скільки ліквідовано окупантів

  • особового складу – близько 536 840 (+1180) осіб,
  • танків – 8 035 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 15 431 (+18) од,
  • артилерійських систем – 14 281 (+35) од,
  • РСЗВ – 1 108 (+0) од,
  • засобів ППО – 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 413 (+31) од,
  • крилатих ракет – 2 324 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 362 (+58) од,
  • спеціальної техніки – 2 403 (+6) од.

Втрати Росії у війні проти України / Інфографіка Генштабу ЗСУ