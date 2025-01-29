Украинские воины продолжают успешно уничтожать врага. Недавно ОСУВ "Хортица" показало эффектное видео, на котором экипаж танка Leopard "отминусовывает" по меньшей мере 5 российских боевых бронированных машин на Покровском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какие потери в России по состоянию на 29 января 2025 год
- личного состава – около 834670 (+1670) человек,
- танков – 9886 (+10),
- боевых бронированных машин – 20597 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 22395 (+29),
- РСЗО – 1264 (+1),
- средства ПВО – 1050 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23456 (+57),
- крылатые ракеты – 3054 (+1),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерны – 35366 (+97),
- специальная техника – 3721 (+3).
Потери россиян на 29 января 2025 года / Фото Генштаб