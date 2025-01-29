Українські воїни продовжують успішно знищувати ворога. Нещодавно ОСУВ "Хортиця" показало ефектне відео, на якому екіпаж танка Leopard "відмінусовує" щонайменше 5 російських бойових броньованих машин на Покровському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Без дверей і даху: військовослужбовець розповів, на якій техніці ворог пересувається на фронті

Які втрати у Росії станом на 29 січня 2025 рік

  • особового складу – близько 834670 (+1670) осіб,
  • танків – 9886 (+10),
  • бойових броньованих машин – 20597 (+24) од,
  • артилерійських систем – 22395 (+29),
  • РСЗВ – 1264 (+1),
  • засоби ППО – 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23456 (+57),
  • крилаті ракети – 3054 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35366 (+97),
  • спеціальна техніка – 3721 (+3).

втрати росіян

Втрати росіян станом на 29 січня 2024 року / Фото Генштаб