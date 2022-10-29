ВСУ уничтожили два самолета, вертолет и БПЛА оккупантов

Ликвидация оккупантов на всех направлениях продолжается. Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага и их технику.

Украинские авиаторы уничтожили 2 самолета, вертолет и БПЛА Немалые усилия прилагает и украинская авиация. Новые данные о положении дел на фронте сообщил Генеральный штаб ВСУ. Главное Потери врага значительно выросли, украинская деталь в иранской дроне: хронология 248 дня войны

Так, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по позициям и местам дислокации российских оккупантов. Авиаторы также нанесли потерю врагу, в частности уничтожили два самолета, вертолет и БПЛА.

На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БпЛА врага,

– говорится в сообщении.

Кроме того, как добавляют военные, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты российского противника.

Потери врага по состоянию на 29 октября

ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 29 октября уже ликвидировали 70 250 захватчиков, только за минувшие сутки – 550 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:

танков – 2659 (+19 единиц)

боевых бронированных машин – 5401 (+23 единицы);

артиллерийских систем – 1708 (+9 единиц);

РСЗО – 380 (+1 единица);

средств ПВО – 195 (+3 единицы);

самолетов – 273 (+1 единица);

вертолетов – 252 (+1 единица);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5 единиц);

крылатых ракет – 351;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19 единиц);

специальной техники – 152 (+1 единица).

При этом в Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные уточняются, поскольку в зонах активных боевых действий вести четкую статистику сложно.

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