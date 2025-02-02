Так, в 110-й отдельной механизированной бригаде заявили, что в Великой Новоселке противник попал в огневой мешок. По нему мощно работают украинская аэроразведка, FPV-дроны и артиллерия, передает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Россияне стягивают силы в Великую Новоселку под огнем Сил обороны

Военные рассказали, что хоронят врага живьем в подвалах, в которых он засел. Оккупанты не могут продвигаться дальше и вынуждены усиливать свои подразделения.

Между тем аналитики Deep State указали, что после оккупации Великой Новоселки россияне осуществляют накопление в населенном пункте и закрепляются в нем.

Ресурс продемонстрировал видео поражения сил противника по всему поселку.

Удары по россиянах в Великой Новоселке: смотрите видео

На отдельных кадрах можно увидеть большое количество техники вокруг Великой Новоселки. "Это демонстрирует ресурсы врага, которые он привлек для продвижения в данном районе и собственную необходимость взятия поселка", – подытожили эксперты.

Напомним, что 27 января ОСУВ "Хортица" сообщило, что Силы обороны Украины вышли из южной части Великой Новоселки, чтобы избежать окружения, но удерживают некоторые позиции на окраинах. По состоянию на 29 января Deep State заявил об оккупации Великой Новоселки.