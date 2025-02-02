Так, у 110-тій окремій механізованій бригаді заявили, що у Великій Новосілці противник потрапив у вогневий мішок. По ньому потужно працюють українська аеророзвідка, FPV-дрони та артилерія, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Росіяни стягують сили у Велику Новосілку під вогнем Сил оборони

Військові розповіли, що хоронять ворога живцем у підвалах, в яких він зсів. Окупанти не можуть просуватися далі і змушені підсилювати свої підрозділи.

Тим часом аналітики Deep State вказали, що після окупації Великої Новосілки росіяни здійснюють накопичення в населеному пункті та закріплюються в ньому.

Ресурс продемонстрував відео ураження сил противника по всьому селищу.

Удари по росіянах у Великій Новосілці: дивіться відео

На окремих кадрах можна побачити велику кількість техніки навколо Великої Новосілки. "Це демонструє ресурси ворога, які він залучив для просування в даному районі і власну необхідність взяття селища", – підсумували експерти.

Нагадаємо, що 27 січня ОСУВ "Хортиця" повідомило, що Сили оборони України вийшли з південної частини Великої Новосілки, щоб уникнути оточення, але утримують деякі позиції на околицях. Станом на 29 січня Deep State заявив про окупацію Великої Новосілки.