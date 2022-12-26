Аэроразведка Государственной пограничной службы Украины обнаружила боевую машину пехоты врага. Бойцы ликвидировали технику с двух ударов.

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Фаер-шоу для оккупантов

Как отмечают в Луганской ОВА, координаты цели пограничники передали артиллеристам ВСУ. Впоследствии, уже с первого выстрела вражеская "беха" была поражена.

В свою очередь, второй снаряд устроил настоящее файер-шоу для оккупантов.

Люблю, когда все там пылает. Они все бегают, суетятся,

– прокомментировал один из военных.

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Напомним, что Сергей Гайдай сообщил о ситуации на участке Сватово-Кременная. По его словам, там остается тяжелая ситуация. Преимущество на стороне украинских сил обороны, но спешить с положительными сообщениями еще не стоит.

Гайдай подчеркнул, что находившееся в Кременной российское командование перемещено в Рубежное.

Потери оккупантов по состоянию на 26 декабря

Общие боевые потери России на 26 декабря составляют 102 600 военных. Противник также бешеными темпами теряет и технику.

В частности, за сутки враг потерял: