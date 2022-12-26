Аеророзвідка Державної прикордонної служби України виявила бойову машину піхоти ворога. Бійці ліквідувати техніку з двох ударів.
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Фаєр-шоу для окупантів
Як зазначають у Луганській ОВА, координати цілі прикордонники передали артилеристам ЗСУ. Згодом, вже з першого пострілу ворожа "беха" була уражена.
Своєю чергою, другий снаряд влаштував справжнє фаєр-шоу для окупантів.
Люблю, коли воно все там палає. Вони всі бігають, метушаться,
– прокоментував один з військових.
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Нагадаємо, що Сергій Гайдай повідомив про ситуацію на ділянці Сватове-Кремінна. За його словами, там залишається важка ситуація. Перевага на боці українських сил оборони, але поспішати із позитивними повідомленнями ще не варто.
Гайдай наголосив, що російське командування, яке перебувало в Кремінній, переміщено до Рубіжного.
Втрати окупантів станом на 26 грудня
Загальні бойові втрати Росії станом на 26 грудня складають 102 600 військових. Противник також шаленими темпами втрачає й техніку.
Зокрема, за добу ворог втратив:
- особового складу – 550 осіб;
- танків – 3016 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин – 6017 (+7) одиниць,
- артилерійських систем – 1996 (+5) одиниць,
- РСЗВ – 418 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 212 (+0) одиниць,
- літаків – 283 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 267 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1),
- крилаті ракети – 653 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) одиниць,
- спеціальна техніка – 178 (+0).