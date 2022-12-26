Аеророзвідка Державної прикордонної служби України виявила бойову машину піхоти ворога. Бійці ліквідувати техніку з двох ударів.

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Фаєр-шоу для окупантів

Як зазначають у Луганській ОВА, координати цілі прикордонники передали артилеристам ЗСУ. Згодом, вже з першого пострілу ворожа "беха" була уражена.

Своєю чергою, другий снаряд влаштував справжнє фаєр-шоу для окупантів.

Люблю, коли воно все там палає. Вони всі бігають, метушаться,

– прокоментував один з військових.

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Нагадаємо, що Сергій Гайдай повідомив про ситуацію на ділянці Сватове-Кремінна. За його словами, там залишається важка ситуація. Перевага на боці українських сил оборони, але поспішати із позитивними повідомленнями ще не варто.

Гайдай наголосив, що російське командування, яке перебувало в Кремінній, переміщено до Рубіжного.

Втрати окупантів станом на 26 грудня

Загальні бойові втрати Росії станом на 26 грудня складають 102 600 військових. Противник також шаленими темпами втрачає й техніку.

Зокрема, за добу ворог втратив: