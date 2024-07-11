Почему враг понес огромные потери и как события развиваются сейчас для 24 Канала в ежедневном фронтовом обзоре проанализировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Пожар в Крыму

В сети появились кадры с мощным пожаром в Евпатории на Крымском полуострове. Местные СМИ написали, что якобы там горит трава.

Однако вблизи этого места сосредоточено немало военных объектов врага, и кадры горения указывают, что именно они и были повреждены, заметил Свитан.

Потери россиян на Харьковщине

Полковник Виктор Солимчук на днях заявил, что в тяжелых боях на Харьковщине Россия потеряла 91% личного состава штурмовых подразделений, которые атаковали позиции ВСУ в районе Волчанска.

Свитан объяснил эту статистику общей тенденцией врага бросать не подготовленных рекрутов на подобные отрезки фронта.

Выживает 10%. Это стандартные цифры. Или вы подбираете профессионально пригодных и они на 100% выполняют задачи, или вы, не отбирая, бросаете любого бой и активизируется механизм так называемого естественного отбора,

– подчеркнул военный эксперт.

Противник на Харьковщине оказался в ресурсном капкане, где сил и средств недостаточно. После использования тактики "мясных штурмов", россияне теряют огромное количество людей, не достигая поставленных задач.

Работа украинских спецслужб

Служба безопасности Украины отчиталась о работе за последние две недели. Акцентируют на том, что били дронами RAM 600 и Switchblade 600.

Зафиксированы попадания во вражеские зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Бук". Уничтожили 30 танков, 43 боевые бронированные машины, 56 артсистем и РСЗО, 12 систем ПВО, 8 средств радиоэлектронной борьбы, почти полтысячи единиц автотранспорта, до 250 фортификационных сооружений и 11 складов с боеприпасами.

Свитан отметил, что это подчеркивает мощный уровень украинских спецслужб, для которых выполнение боевых задач, кстати, не является профильным.

Такой креативный подход наших спецслужб к выполнению задач является очень серьезным и самое главное – информационно насыщенный результатами. Это очень важно для нашего населения – показывать кадры боевой работы,

– подчеркнул полковникник в запасе.