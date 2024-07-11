Чому ворог зазнав величезних втрат і як події розвиваються зараз, для 24 Каналу в щоденному фронтовому огляді проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Пожежа в Криму

В мережі з’явилися кадри з потужною пожежею в Євпаторії на Кримському півострові. Місцеві ЗМІ написали, що буцімто там горить трава.

Проте поблизу цього місця зосереджено чимало військових об'єктів ворога, і кадри горіння вказують, що саме вони і були пошкоджені, зауважив Світан.

Втрати росіян на Харківщині

Полковник Віктор Солімчук днями заявив, що у важких боях на Харківщині Росія втратила 91% особового складу штурмових підрозділів, які атакували позиції ЗСУ в районі Вовчанська.

Світан пояснив цю статистику загальною тенденцію ворога кидати непідготовлених рекрутів на подібні відтинки фронту.

Виживає 10%. Це стандартні цифри. Або ви підбираєте професійно придатних і вони на 100% виконують завдання, або ви, не відбираючи, кидаєте будь-кого бій і активізовується механізм так званого природного відбору,

– підкреслив військовий експерт.

Противник на Харківщині опинився в ресурсному капкані, де сил та засобів недостатньо. Після використання тактики "м'ясних штурмів", росіяни втрачають величезну кількість людей, не досягаючи поставлених завдань.

Робота українських спецслужб

Служба безпеки України відзвітувала про роботу за останні два тижні. Акцентують на тому, що били дронами RAM 600 та Switchblade 600.

Зафіксовані влучання у ворожі зенітно-ракетні комплекси "Тор", "Бук". Знищили 30 танків, 43 бойові броньовані машини, 56 артсистем та РСЗВ, 12 систем ППО, 8 засобів радіоелектронної боротьби, майже пів тисячі одиниць автотранспорту, до 250 фортифікаційних споруд та 11 складів з боєприпасами.

Світан наголосив, що це підкреслює потужний рівень українських спецслужб, для яких виконання бойових завдань, до речі, не є профільним.

Такий креативний підхід наших спецслужб до виконання завдань є дуже серйозним і найголовніше – інформаційно насичений результатами. Це дуже важливо для нашого населення – показувати кадри бойової роботи,

– підкреслив полковник в запасі.