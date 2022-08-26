В последний месяц враг стал чаще обстреливать Николаев. Об этом 24 каналу рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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россияне несут потери на Юге

По его мнению, таким образом оккупанты хотят запугать украинцев, ведь наносят удары преимущественно по гражданским объектам. Кроме того, враг несет безумные потери на Юге, поскольку в тылу горят их склады, пункты связи, логистические и командные центры.

Сейчас у них в разы больше потери, чем у нас, и это продолжается,

– заметил глава Николаевской ОВА.

То есть происходит уменьшение боеспособности российских оккупантов на этом направлении. По мнению Кима, это уже часть контрнаступления или подготовка к нему.

"Я не знаю, какой замысел у военных, но он точно есть и работает", – отметил Виталий Ким.

Ким рассказал о контрнаступлении ВСУ на Юге: смотрите видео

Что известно о потерях врага

Как сообщили в Генштабе ВСУ, по состоянию на 26 августа уничтожено 46 250 захватчиков, только за последние сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 400 оккупантов. Также с начала полномасштабного вторжения у россиян стало меньше техники:

танков – 1 936 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 4 251 (+6) единица;

артиллерийских систем – 1 040 (+3) единиц;

реактивных систем залпового огня – 272 единицы;

средств ПВО – 148 единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 202 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6) единицы;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 162 (+2) единицы;

специальной техники – 99 единиц.

Впрочем, на Юге Украины россияне все-таки имеют незначительный успех, там остается напряженная ситуация. Так, на Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы возле Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.

Враг пытался прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Первомайское. Но безуспешно – получил жесткий отпор и отошел на ранее занятии позиции.