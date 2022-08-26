Протягом останнього місяця ворог став частіше обстрілювати Миколаїв. Про це 24 каналу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

До теми У нас менше втрат, а окупанти не зможуть вести оборону, – Жданов про тактику виснаження ворога

росіяни зазнають втрат на Півдні

На його думку, у такий спосіб окупанти хочуть залякати українців, адже завдають ударів переважно по цивільних об'єктах. Крім того, ворог зазнає шалених втрат на Півдні, оскільки у тилу горять їхні склади, пункти зв'язку логістичні та командні центри.

Зараз у них в рази більші втрати, ніж у нас і це продовжується,

– зауважив голова Миколаївської ОВА.

Тобто відбувається зменшення боєздатності російських окупантів на цьому напрямку. На думку Кіма, це вже частина контрнаступу або підготовка до нього.

"Я не знаю, який задум у військових, але він точно є та працює", – відзначив Віталій Кім.

Кім розповів про контрнаступ ЗСУ на Півдні: дивіться відео

Що відомо про втрати ворога

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, станом на 26 серпня знищено 46 250 загарбників, тільки за останню добу нашим захисникам вдалося ліквідувати 400 окупантів. Також від початку повномасштабного вторгнення у росіян стало менше техніки:

танків – 1 936 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 251 (+6) одиниця;

артилерійських систем – 1 040 (+3) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 272 одиниці;

засобів ППО – 148 одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 202 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6) одиниці;

крилатих ракет – 196 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 162 (+2) одиниці;

спеціальної техніки – 99 одиниць.

Втім, на Півдні України росіяни таки мають незначний успіх, там залишається напружена ситуація. Так, на Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли біля Павлівки, Єлизаветівки та Новомихайлівки. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Володимирівки, Вугледара та Павлівки.

Ворог намагався прорвати оборону українських військ у районі населеного пункту Первомайське. Але без успіху – отримав жорстку відсіч та відійшов на раніше зайнятті позиції.