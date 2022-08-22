В ефірі 24 каналу військовий експерт Олег Жданов прокоментував, що такі дії можуть зайняти декілька тижнів.

Важливо Окупанти штурмували Благодатне на Миколаївщині, мають частковий успіх

Він акцентував, що завдяки такому методу – ми зазнаємо найменших втрат, а також знищуємо ворога дистанційними засобами впливу.

Ми постійно контролюємо стан мостів й не надаємо їм проводити ремонтні роботи. Нагадаю, що минулого тижня був нанесений ще один удар по мосту в районі Каховської ГЕС. Там ворог намагався проводити ремонтні роботи щодо замурування дірок, які були зроблені на поверхні мосту,

– розповів Олег Жданов.

"З логістикою стає все гірше, а витрата боєприпасів, пального – залишається на тому ж самому рівні", – додав військовий експерт.

За його словами, ми в певний час можемо отримати зниження боєздатності російських військ. Це дасть нам перевагу на полі бою. Адже вони не зможуть вести оборону, коли не буде набоїв.

росіяни намагаються вирівняти лінію фронту на Миколаївщині

Олег Жданов зазначив, що територія навколо Благодатного, що на Миколаївщині, може стати плацдармом для розширення нашого вплетення на цьому напрямку. Можливо, саме тому росія там намагається вирівняти лінію фронту.

"Памʼятаєте, коли пояснювали ситуацію на Сході України щодо відходу із Золотого, казали, що вирівнювали фронт. Для того, щоб російські війська не змогли обійти нас. Те ж саме намагається зробити росія – вирівняти фронт, щоб ми не могли це вплетення розвивати вбік Херсону", – повідомив військовий експерт.

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