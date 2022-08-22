Незначний успіх росіяни вважають великою перемогою

Однак в районі Благодатного вони все-таки мали певний успіх – змогли закріпитися на південній околиці села. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради, військовий ТрО Сергій Хлань.

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Він пояснив, що Благодатне розташоване біля Снігурівки, і важливе тим, що фактично дає прохід до траси Миколаїв – Снігурівка, тому росіяни атакують його вже не вперше. Тобто окупанти вважають, що вони зможуть контролювати трасу і перерізати сполучення між Миколаєвом і Снігурівкою.

загарбники справді ведуть там контрнаступальні дії, однак, як зауважив Сергій Хлань, сильно перебільшують свої здобутки. Невеликий успіх у Благодатному у російських пропагандистських каналах у Херсоні та в області вони подали як величезну перемогу. Її, у кращих традиціях росіян. ймовірно, приурочили до свята триколору.

ЗСУ продовжують тиск на ворога

Як би не сприймали свої успіхи окупанти, Збройні Сили України діють послідовно та зважено. Так, 21 серпня було вкотре "підкореговано" пропускну здатність Каховської ГЕС. За словами Хланя, вибухи чули і в Новій Каховці, і в Бериславі, що з іншої сторони Дніпра.

Крім того, вже кілька днів можна простежити певну закономірність, коли ЗСУ почергово завдають ударів по об'єктах окупантів у Чорнобаївці та Новій Каховці – двох логістичних хабах, які виокремилися останнім часом.

ЗСУ дуже потужно відпрацьовують все те, що намагається перекидати окупант для того, щоб підсилювати лінію фронту,

– підсумував Сергій Хлань.

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Нагадаємо, що раніше депутат Херсонської облради розповідав, як окупанти у Херсоні тягнуть Дніпром баржі. Ймовірно, вони хочуть використати їх біля пошкодженого Антонівського мосту.