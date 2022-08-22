Ситуація на Сході та Півдні України залишається складною. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 22 серпня.

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На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх,

– мовиться у повідомленні.

Де ще ворог вів наступ

Окупанти намагалися наступати на напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка. На щастя, успіху вони не мали й були змушені відійти;

наразі тривають бої на напрямку Спірне – Веселе, адже там росіяни теж йдуть у наступ;

невдалими виявилися ворожі спроби наступати на напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема;

зараз ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб відкинути ворогу на напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір'я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка;

відійти назад путінським солдатом довелося після невдалого наступу на напрямку Макарівка на Запоріжжі – Времівка.

Крім того, росіяни йшли штурмом на напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське. Українські військові завадили їм досягти успіху.