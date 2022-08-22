Незначительный успех россияне считают великой победой

Однако в районе Благодатного они все же имели определенный успех – смогли закрепиться на южной окраине села. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета, военный ТРО Сергей Хлань.

К теме Херсон полностью деоккупируют из-за "жеста доброй воли", – активист Молчанов

Он объяснил, что Благодатное расположено возле Снегиревки, и важно тем, что фактически дает проход к трассе Николаев – Снегиревка, поэтому россияне атакуют его уже не в первый раз. То есть оккупанты считают, что они смогут контролировать трассу и перерезать сообщение между Николаевом и Снегиревкой.

захватчики действительно ведут там контрнаступательные действия, однако, как отметил Сергей Хлань, сильно преувеличивают свои достижения. Небольшой успех в Благодатном в российских пропагандистских каналах в Херсоне и области они оказали как огромную победу. Ее в лучших традициях россиян. вероятно, приурочили к празднику триколора.

ВСУ продолжают давление на врага

Как бы ни воспринимали свои успехи оккупанты, Вооруженные Силы Украины действуют последовательно и взвешенно. Так, 21 августа была в очередной раз "подкорректирована" пропускная способность Каховской ГЭС. По словам Хланя, взрывы слышали и в Новой Каховке, и в Бериславе с другой стороны Днепра.

Кроме того, уже несколько дней можно проследить определенную закономерность, когда ВСУ поочередно наносят удары по объектам оккупантов в Чернобаевке и Новой Каховке – двух логистических хабах, которые выделились в последнее время.

ВСУ очень мощно отрабатывают все то, что пытается опрокидывать оккупант для того, чтобы усиливать линию фронта.

– подытожил Сергей Хлань.

Сергей Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео



Напомним, что ранее депутат Херсонского облсовета рассказывал , как кафиры в Херсоне тянут по Днепру баржи. Вероятно, они хотят использовать их у поврежденного Антоновского моста .