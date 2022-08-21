Вероятно, оккупанты будут использовать баржи в качестве причалов. Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ТРО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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По его словам, плотина Каховской ГЭС снова попала под удар. Захватчики предупреждали, что все транспортные артерии находятся под огневым контролем ВСУ.

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оккупанты отчаянно пытаются "все наладить и запустить" и передвигать технику. "Это напоминает упрямство, но им ничего не удается", – сказал Хлань.

По мнению военного, россияне могут попытаться построить какие-нибудь переправы через Днепр. Однако это невозможно из-за мощного течения.

Будем смотреть на планы оккупантов. Но сегодня в оккупированном Херсоне они ищут любые плавсредства и тщательно скрывают их. Это свидетельствует о том, что они ищут срочные пути ухода, чтобы бежать, когда ВСУ вплотную подойдут к Херсону,

– подчеркнул он.

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